BİST113.6840,03EURO6,661,05USD5,960,45ALTIN289,470,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 80’i de alkışı hak etti
    ABONE OL
    28.12.2019 - 00:20 |

    80’i de alkışı hak etti

    Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Senfoni Orkestrası ilk konserini verdi. 80 çocuk, birbirinden güzel senfoni eserlerini sanatseverlere sundu, salon tıka basa doldu. Başkan Ali Engin, “Gururluyuz” dedi

    80’i de alkışı hak etti

    Kültür-sanat çalışmalarıyla dikkat çeken Narlıdere Belediyesi, iki ay önce kurduğu Çocuk Senfoni Orkestrası ile ilk kez ‘sahne’ dedi. Narlıdere Belediyesi, Tepebaşı’nın ardından Türkiye’nin ikinci çocuk senfoni orkestrasını kurmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. En küçüğü 8, en büyüğü 16 yaşında olan 80 kişilik orkestra, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

    Ayakta alkışlandılar

    Genel Sanat Yönetmenliğini Dilek Rodos’un üstlendiği orkestrayı, ünlü Şef Kartal Akıncı yönetti, 9 eser çalındı. Minik piyanistler Deniz Acar ve Nehir Özzengin de orkestraya eşlik etti. 8 yaşındaki Kaan Demir Demiray da iki esere ‘şeflik’ yaptı.

    Yaklaşık iki saat süren konser, İzmir Marşı ile sona erdi. Sanatseverler, etkinlik sonunda orkestrayı ayakta alkışladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gönderdiği telgrafla, Belediye Başkanı Ali Engin’i ve orkestrada yer alan çocukları tebrik etti. Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’yi kültürün ve sanatın başkenti yapmak gibi bir hayalle yola çıktık. İzmir’in ilk Belediye Çocuk Senfoni Orkestrası’nı kurduk ve yavrularımız kısa sürede muhteşem bir konsere imza attı, gurur duyduk. Orkestramızı, ülkemizin sanat yaşamına armağan ediyoruz. İlk gecemizde bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere ve ailelere şükranlarımı sunuyorum. Bu arada orkestramız Ege Bölgesi’nde ilk, ülke genelinde ise Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın ardından ikinci orkestra” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
    daha fazla video için
    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı

    Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber