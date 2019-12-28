Kültür-sanat çalışmalarıyla dikkat çeken Narlıdere Belediyesi, iki ay önce kurduğu Çocuk Senfoni Orkestrası ile ilk kez ‘sahne’ dedi. Narlıdere Belediyesi, Tepebaşı’nın ardından Türkiye’nin ikinci çocuk senfoni orkestrasını kurmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. En küçüğü 8, en büyüğü 16 yaşında olan 80 kişilik orkestra, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Ayakta alkışlandılar



Genel Sanat Yönetmenliğini Dilek Rodos’un üstlendiği orkestrayı, ünlü Şef Kartal Akıncı yönetti, 9 eser çalındı. Minik piyanistler Deniz Acar ve Nehir Özzengin de orkestraya eşlik etti. 8 yaşındaki Kaan Demir Demiray da iki esere ‘şeflik’ yaptı.



Yaklaşık iki saat süren konser, İzmir Marşı ile sona erdi. Sanatseverler, etkinlik sonunda orkestrayı ayakta alkışladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da gönderdiği telgrafla, Belediye Başkanı Ali Engin’i ve orkestrada yer alan çocukları tebrik etti. Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’yi kültürün ve sanatın başkenti yapmak gibi bir hayalle yola çıktık. İzmir’in ilk Belediye Çocuk Senfoni Orkestrası’nı kurduk ve yavrularımız kısa sürede muhteşem bir konsere imza attı, gurur duyduk. Orkestramızı, ülkemizin sanat yaşamına armağan ediyoruz. İlk gecemizde bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere ve ailelere şükranlarımı sunuyorum. Bu arada orkestramız Ege Bölgesi’nde ilk, ülke genelinde ise Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın ardından ikinci orkestra” dedi.