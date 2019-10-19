85 kadın hükümlüye destek

Üç aylık periyotlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzeme desteği sağlanıyor. Bugüne kadar 889 hijyen paketi dağıtan Büyükşehir, Haziran ayında Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 85 kadın ve 15 çocuk olmak üzere toplamda 100 hijyen paketi cezaevinde kalan kadın ve çocuklara dağıtıldığını açıkladı. Başkan Osman Gürün, “Sosyal belediyecilik kapsamında Mor Yaşam projesi ile cezaevinde kalan kadınlarımızın yanında olmak, onlara dışarıdan bir umut olmak istedik” dedi.