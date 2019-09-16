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    HaberlerEge9 Eylül coşkusu
    16.09.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    9 Eylül coşkusu

    İzmir’in kurtuluşunun 97’inci yıldönümü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen resepsiyon coşkuyla gerçekleşti.

    9 Eylül coşkusu

    Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ev sahipliğinde düzenlenen davete İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve milletvekilleri de katıldı. Başkan Soyer, “İzmir, özgürlüğümüzün Cumhuriyete doğru sökün ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine kavuştuğu yerdir” diye konuştu. Gecede İzmir Marşı’nın söylendiği anlarda ise coşku doruğa ulaştı. Davetliler şarkılara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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