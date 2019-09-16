16.09.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
9 Eylül coşkusu
İzmir’in kurtuluşunun 97’inci yıldönümü nedeniyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen resepsiyon coşkuyla gerçekleşti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ev sahipliğinde düzenlenen davete İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve milletvekilleri de katıldı. Başkan Soyer, “İzmir, özgürlüğümüzün Cumhuriyete doğru sökün ettiği, egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine kavuştuğu yerdir” diye konuştu. Gecede İzmir Marşı’nın söylendiği anlarda ise coşku doruğa ulaştı. Davetliler şarkılara Türk bayraklarıyla eşlik etti.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.