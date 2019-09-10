‘9 Eylül, esaretin sona erdiği gündür’

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci, CHP’nin kuruluşunun 96’ıncı yılını kutladı. Sındır, “İzmir, işgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda esarete noktanın konulduğu yerdir. 9 Eylül asla kaybolmayacak tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu günün onuru ile bağımsızlığımızı sonsuza kadar sürdürmek ve milletimizi esenliğe kavuşturmak için yılmadan mücadele edeceğiz” diye konuştu. CHP’nin de milletin güvencesi olduğunu vurgulayan Sındır, “Kuvayi Milliye’nin devamı olan partimiz, bir asra yakın tarihi ile çağdaşlığın, devrimlerin ve demokrasinin mimarı olmuştur” dedi.