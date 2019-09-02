9 Eylül, festivalle taçlanacak

Narlıdere Belediyesi, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü ‘Deniz Festivali’ ile kutlayacak. Festival kapsamında 5 Eylül Perşembe günü Çevre, Kıyı Alan ve Sıfır Atık Paneli yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da konuşmacı olarak katılacak.

6 Eylül Cuma günü Sahilevleri’nde kıyı ve deniz temizliği yapılacak, profesyonel dalgıçlar etkinliğe eşlik edecek. 7 Eylül Cumartesi günü ise 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları düzenlenecek. Yarışın ikinci etabı ve madalya töreni 8 Eylül’de yapılacak. Tüm Narlıderelileri festivale katılmayan davet eden Başkan Ali Engin, “9 Eylül’ü İzmir’e yakışır etkinliklerle kutlayacağız. Hem çevre bilincimizi hem de deniz temizliği ve yelken yarışları ile denize olan farkındalığı artıracağız” dedi.