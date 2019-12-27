BİST113.6530,29EURO6,590USD5,930,03ALTIN288,290,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 92 yaşındaki öğretmen!
    ABONE OL
    27.12.2019 - 00:03 |

    92 yaşındaki öğretmen!

    92 yaşındaki öğretmen!

    BALIKESİR’DE Zahide Kurter (92), mısır kabuğundan örme sanatıyla ilgili deneyimini Bandırma Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitimci ve kursiyerlerle paylaşıyor. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın, Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi’nde oturan Kurter’i, ilerleyen yaşına karşın yaptığı örnek çalışma için kutladı. - DHA

    Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber