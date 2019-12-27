BALIKESİR’DE Zahide Kurter (92), mısır kabuğundan örme sanatıyla ilgili deneyimini Bandırma Halk Eğitimi Merkezi’nde eğitimci ve kursiyerlerle paylaşıyor. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın, Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi’nde oturan Kurter’i, ilerleyen yaşına karşın yaptığı örnek çalışma için kutladı. - DHA