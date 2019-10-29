96’ncı yıl için yelken açtılar

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26-27 Ekim’de Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirildi. Yarışlara yaklaşık 30 tekne katıldı. Kuşadası Setur Marina’da konaklayacak olan yelken takımlarının kendi gruplarında şampiyon olabilmek için mücadele ettiği yarışların sonunda Double Tree By Hilton’da bir ödül töreni düzenlenecek.

Başkan Günel, dümene geçti

Belediye Başkanı Ömer Günel de, yelkenlilerinin dümenime geçti. Ada’nın Akdeniz’in en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan bir liman kenti olduğunu belirten Günel, “Belediye olarak, bir deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası’nın bu özelliğinin ön plana çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.