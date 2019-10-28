29.10.2019 - 00:13 |
96’ncı yılı kutladı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Zolan, “Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet, canını hiç düşünmeden, en zor anlarda bile her şeyini vatan aşkı ve bağımsızlığı için feda eden ecdadımızın bizlere bıraktığı en kıymetli hazinedir” dedi.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.