96’ncı yılı kutladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Zolan, “Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet, canını hiç düşünmeden, en zor anlarda bile her şeyini vatan aşkı ve bağımsızlığı için feda eden ecdadımızın bizlere bıraktığı en kıymetli hazinedir” dedi.