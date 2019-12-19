BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Abu Dhabi’de Poyraz rüzgârı
    ABONE OL
    19.12.2019 - 07:50 |

    Abu Dhabi’de Poyraz rüzgârı

    Poyraz Zeytinyağları, Ortadoğu’nun en büyük fuarları arasında gösterilen Sial Middle East Abu Dhabi Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarı’nda yerini aldı.

    Abu Dhabi’de Poyraz rüzgârı

    Poyraz Zeytinyağları, Ortadoğu’nun en büyük fuarları arasında gösterilen Sial Middle East Abu Dhabi Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarı’nda yerini aldı.Her yıl fuara katılım gösterdiklerini dile getiren Poyraz Zeytinyağları Dış Ticaret Müdürü Cem Demirci, Türk Zeytinyağı sektörünü temsil etme bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Yeni ülkelere ve pazarlara ulaştıklarını belirten Demirci, “Kurduğumuz yeni bağlantılar sayesinde ticaret kanallarımızı geliştiriyoruz ve bu sayede ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamış olacağız” dedi.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için
    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber