19.12.2019 - 07:50 |
Abu Dhabi’de Poyraz rüzgârı
Poyraz Zeytinyağları, Ortadoğu’nun en büyük fuarları arasında gösterilen Sial Middle East Abu Dhabi Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarı’nda yerini aldı.
Poyraz Zeytinyağları, Ortadoğu’nun en büyük fuarları arasında gösterilen Sial Middle East Abu Dhabi Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarı’nda yerini aldı.Her yıl fuara katılım gösterdiklerini dile getiren Poyraz Zeytinyağları Dış Ticaret Müdürü Cem Demirci, Türk Zeytinyağı sektörünü temsil etme bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Yeni ülkelere ve pazarlara ulaştıklarını belirten Demirci, “Kurduğumuz yeni bağlantılar sayesinde ticaret kanallarımızı geliştiriyoruz ve bu sayede ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamış olacağız” dedi.
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