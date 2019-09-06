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    HaberlerEgeAcademy’den dev müzikal
    06.09.2019 - 02:00

    Academy’den dev müzikal

    Academy’den dev müzikal

    Folkart Academy öğrencileri, Aristophanes’in Kuşlar adlı müzikal komedi oyununu sahneledi. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak sanatın ve sanatçının yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

    Bugüne kadar 2 bin 600 öğrencinin tiyatro başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında eğitim aldığı Folkart Academy öğrencileri yeni bir tiyatro oyunu sahneledi. Daha önce Sersefil Müzikali ve Güle Güle Kabare’yi oynayan öğrenciler, bu yıl Aristophanes’in ‘Kuşlar’ adlı eserinden uyarlanan müzikal komediyi sergiledi. Oyun Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde Anadolu Salonu’nda seyirciyle buluştu. Sanat yönetmenliğini Volkan Severcan’ın, yönetmenliğini ise Bora Severcan’ın üstlendiği oyunda, engelli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla Ege Engelsiz Derneği’yle işbirliği yapıldı. Özel öğrenciler, oyunda kısa da olsa sahne aldı, yeteneklerini sergiledi.

    Academy’den dev müzikal

    Sanata destek

    Engelli çocuklarla birlikte sahneye çıkan Proje Koordinatörü Volkan Severcan, Folkart’ın sanata ve sanatçıya verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Oyun sonunda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da, Folkart Academy öğrencilerini ve yapımda emeği geçenleri tebrik etti. Öğrencilerin kısa sürede hazırlanarak, çok güzel bir oyun sergilediklerini kaydeden Sancak, sanata ve sanatçıya desteklerinin süreceğini belirtti.

    Engelli çocuklar sahnede

    Ege Engelsiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnci Sancak da, “Özel bireylerin topluma kazandırılması, farkındalık yaratılması için çalışıyoruz. Sanat dallarında özel gençlerimizin, çocuklarımızın yer alması hepimizi mutlu ediyor” dedi.

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