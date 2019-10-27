Açıklama eski değil yeni yapıldı

CHP’lilerin Türkiye’nin milli menfaatlerini gözetmesi gerektiğini belirten Dağ, “Soyer’in, Kıbrıs’ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un AK Parti’nin manipülasyonu gibi göstermesi ve iddiaların asılsız olduğunu belirtmesi gerçeklerden uzak. Soyer’in Kıbrıs ile ilgili açıklamaları, kendi beyanının aksine üç yıl önce değil, 10 Ekim günü verdiği bir röportajda yer aldı. Röportajın yayınlandığı gazete de ses kaydını paylaştı” dedi. Dağ, CHP’lileri Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini ifade etti. l AA