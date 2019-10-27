27.10.2019 - 01:52 |
Açıklama eski değil yeni yapıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Kıbrıs’ın statüsüyle ilgili kararın Kıbrıslılara bırakılması yönündeki açıklamasına, CHP’den herhangi bir açıklama gelmemesini eleştirdi.
CHP’lilerin Türkiye’nin milli menfaatlerini gözetmesi gerektiğini belirten Dağ, “Soyer’in, Kıbrıs’ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un AK Parti’nin manipülasyonu gibi göstermesi ve iddiaların asılsız olduğunu belirtmesi gerçeklerden uzak. Soyer’in Kıbrıs ile ilgili açıklamaları, kendi beyanının aksine üç yıl önce değil, 10 Ekim günü verdiği bir röportajda yer aldı. Röportajın yayınlandığı gazete de ses kaydını paylaştı” dedi. Dağ, CHP’lileri Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini ifade etti. l AA
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.