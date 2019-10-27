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    HaberlerEgeAçıklama eski değil yeni yapıldı
    27.10.2019 - 01:52 |

    Açıklama eski değil yeni yapıldı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Kıbrıs’ın statüsüyle ilgili kararın Kıbrıslılara bırakılması yönündeki açıklamasına, CHP’den herhangi bir açıklama gelmemesini eleştirdi.

    Açıklama eski değil yeni yapıldı

    CHP’lilerin Türkiye’nin milli menfaatlerini gözetmesi gerektiğini belirten Dağ, “Soyer’in, Kıbrıs’ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un AK Parti’nin manipülasyonu gibi göstermesi ve iddiaların asılsız olduğunu belirtmesi gerçeklerden uzak. Soyer’in Kıbrıs ile ilgili açıklamaları, kendi beyanının aksine üç yıl önce değil, 10 Ekim günü verdiği bir röportajda yer aldı. Röportajın yayınlandığı gazete de ses kaydını paylaştı” dedi. Dağ, CHP’lileri Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini ifade etti. l AA

     

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