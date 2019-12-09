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    HaberlerEge Haberleri ‘Acil Servis DEÜ’nün gururu’
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    10.12.2019 - 00:03 |

    ‘Acil Servis DEÜ’nün gururu’

    ‘Acil Servis DEÜ’nün gururu’

    Türkiye’de ilk olarak DEÜ Tıp Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulan ‘Acil Tıp Anabilim Dalı’ bugüne kadar sürdürdüğü kaliteli sağlık hizmeti ve yetiştirdiği Acil Tıp uzmanları ile Türkiye’de öncü oldu. Sağlık hizmetlerinde ve yetiştirdiği akademik kadrolarla Türkiye’nin öncü sağlık kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir ve bölge halkına yıllardır sağlık hizmeti sunuyor. Acil Tıp Ana Bilim Dalı’nda görevli 7 öğretim üyesi, 40 asistan, 30 hemşire ve 12 paramedik personeliyle; erişkin ve çocuk acil servislerinde günde ortalama 650 hastaya hizmet veriyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, 112 Acil Sağlık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “İlk ve acil yardım konusunda 7/24 esasıyla hizmet veren; Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümle çalışan üniversite hastanemiz, elde ettiği kazanımlarını mensuplarımızın fedakarlıklarına borçludur” dedi.

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