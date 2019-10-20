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    HaberlerEgeAcılar unutulabilir mi?
    20.10.2019 - 00:30 | | BÜLENT BUDA - HAYATIN İÇİNDEN

    Acılar unutulabilir mi?

    Acılar unutulabilir mi?

    “Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime; toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum.”

    Yaşamının en değerli yıllarını mapushanede geçiren bir insanın bu sözleri söyleyebilmesi nedenli ironik değil mi? Orada durmuyor sürdürüyor konuşmayı Nâzım Hikmet: “Geriye dönerim zaman zaman, yitik zamanlardan kazanılmış neler var anımsayabilmek için.”

    Yitik hayattan çalınan zamanlar hiç yakınmadan dalgasını geçer gibi sorguluyor kendinden çalınan anıları. Bir insanın değeri, büyüklüğü nasıl, ne zaman anlaşılır ya da nasıl öğrenilebilir? Hayatlarında hiç yara almayanlar inandıkları hiçbirşey için savaşmamış kimselerdir. Peki, korkmadan savaşanlar kanayan yaralarını nasıl iyileştirdiler? Sorgulayarak. Hayır, bence yine yeniden hiç vazgeçmeden savaşarak.

    “Acılar zamanla küçülmeseydi yaşama katlanma olanaksızlaşırdı” demiş bir köşe yazısında İlhan Selçuk. Gerçekten küçüklüyor mu acılar zamanla? Ya zamanla büyüyenler? Sevgili İlhan Abi, keşke yaşıyor olsaydı da sorabilseydik.

    “Unutmak bu ülkenin hastalığı değil. Bu ülkeye öğretilmiş yaşama kültürü. Bir siyasi kültür diyor” Ece Temelkuran. Ve sürdürüyor, “Unutmak her seferinde eyleme geçmiş cehalete madalya takıyor. Unutmak eyleme geçmiş cehalete yardım ve yataklık etmektir. Suçu paylaşmaktır.”

    Nihayet acılar unutulabilir mi? Üstün büyük insan Uğur Mumcu, ‘Sesleniş’ isimli kült yazısında soruna nokta koyuyor. “Ecelsiz öldürüldük... Dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk hey halkım. Unutma bizi” İyi pazarlar, esen kalın.

    Acılar unutulabilir mi

    Altın Sözler

    Bir mum diğeri tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez. (Mevlana)

    Balıkların yaşamak için denize ihtiyaçları vardır. Ama aynı deniz insanları öldürür. (Zülfü Livaneli)

    Az gelişmiş ülkeler yoktur. Gelişmemiş insanların yaşadıkları ülkeler vardır. (Anonim)

    Dertlerinize gülmeyi öğrenirseniz, gülecek şeyleriniz hiç bitmez. (Lyn Karol)

    Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı biran, ötekinin vicdan azabı ömür boyu sürer. (Xsentus)

    Acılar unutulabilir mi

    Bizden sonra da kalacak olan şeyler

    Broadway’de bir yapımcı olan Marty Richards yaşamdaki kalıcı değerler üzerine şunları söylüyor: “Ne sahip olduğumuz eşyalar, aldığımız ödüller, ne de parlak ışıklarla yazılan adımız. Bunların tümü bir anda sönebilir, yok olabilir. Önemli olan ve bizden sonra da kalacak olan yaşamımız süresince kimi kişilerin yaşamlarına renk katabilmek, onları biraz daha mutlu edebilmek ve dünyanın daha yaşanibilir bir duruma gelebilmesi için verdiğimiz uğraşların sonsuza dek sürecek anısıdır.” (Hayata yön veren öyküler)

    Acılar unutulabilir mi

    Yürek söylencesi

    Kiminde tekbil duygu
    kiminde kan kırmızı zulüm
    ya gül kokulu bahardır
    ya da nar gibi hüzün
    yürektir bu yiğidim!
    bir taydır coşkularda
    sevdalarda küheylan
    sakınmaz gözünü daldan, budaktan
    sürer hışmını kavgalara
    yürektir bu yiğidim!
    Sür git özlemcisi umudun
    şiirin emekçisi direnir acıya, üzünce...
    (Oğuz Tümbaş)

    Acılar unutulabilir mi

    Sakin ol...!

    Kimi 22 yaşında mezun olur ama sağlam bir iş bulmak için 5 sene bekler. Kimi 25 yaşında CEO olup 50 yaşında ölürken, kimi 50 yaşında CIO olur ve 90’ı görür. Kimi evlenirken, kimi bekar kalır. Obama, 55 yaşında emekli oldu. Trump, 75 yaşında göreve başladı. Bu dünyada herkes, ‘Kendi zamanına göre yaşar’ etrafta bazı insanlar senden bir adım ileride gözükebilir, bazıları ise geride görünebilir. Ancak herkes kendi yarışında kendi zamanında. Onlara kıskançlık da besleme, taklit de etme. Onlar kendi zamanında sen kendi zamanında yaşayacaksın. Hayat, harekete geçmek için doğru zamanı beklemektir. Yani, sakin ol. Geç kalmadan. Erken de değil. Teşekkürler Barış Yengiloğlu.

    Acılar unutulabilir mi

    Bir puro akıllı bir adama düşünecek zaman bir aptala da ağzına sokacak bir şeyler verir. (Bernard Shaw)

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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