27.09.2019 - 02:14 |
‘Açılışa dünya starı gelecek’
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Pier-Saat Kulesi-Kemeraltı-Amfitiyatro ve İkiçeşmelik’in bulunduğu güzergâhta yapılacak olan restorasyonu, 29 Ekim 2023’e kadar bitirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Soyer, proje için “Bütün konsantrasyonumuzu bu güzergâha veriyoruz. Kadifekale’den Pier’e uzanan bu güzergâh aslında İzmir’in kaldıracı olacak. 3 yıl içinde yani, 2023 yılına kadar Anfitiyatro’yu gün yüzüne çıkaracağız. Efes’le aynı kapasitede olacak. Yani İzmir yeni bir Efes kazanacak” dedi.
Konsantrasyonlarını bu güzergâha verdiklerini vurgulayan Soyer, “Sadece Kemeraltı dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezidir. Bu cümle bile bir dünya markası demektir. Ama bu bakımsızlığın bu mezbeleliğinin temizlenmesi gerekiyor. 2023 yılına kadar bu hikâyeyi tamamlayacağız. 2023’ün 29 Ekim’inde, kısmetse orada bir dünya starıyla açılış yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.