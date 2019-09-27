‘Açılışa dünya starı gelecek’

Soyer, proje için “Bütün konsantrasyonumuzu bu güzergâha veriyoruz. Kadifekale’den Pier’e uzanan bu güzergâh aslında İzmir’in kaldıracı olacak. 3 yıl içinde yani, 2023 yılına kadar Anfitiyatro’yu gün yüzüne çıkaracağız. Efes’le aynı kapasitede olacak. Yani İzmir yeni bir Efes kazanacak” dedi.



Konsantrasyonlarını bu güzergâha verdiklerini vurgulayan Soyer, “Sadece Kemeraltı dünyanın en eski, en büyük açık hava alışveriş merkezidir. Bu cümle bile bir dünya markası demektir. Ama bu bakımsızlığın bu mezbeleliğinin temizlenmesi gerekiyor. 2023 yılına kadar bu hikâyeyi tamamlayacağız. 2023’ün 29 Ekim’inde, kısmetse orada bir dünya starıyla açılış yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.