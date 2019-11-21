Açılışa hazır

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    HaberlerEge HaberleriAçılışa hazır
    21.11.2019 - 01:48 |

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    Ege Üniversitesi kampüsünde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camisi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla ibadete açılacak.

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    16. yüzyıl klasik Osmanlı mimari sanat anlayışı ve üslubu esas alınarak inşa edilen cami, MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı tarafından yaptırıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, caminin açık ve kapalı mekanlarında toplam 10 bin kişinin ağırlanacağını bildirdi.

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