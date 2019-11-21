Açılışa hazır

16. yüzyıl klasik Osmanlı mimari sanat anlayışı ve üslubu esas alınarak inşa edilen cami, MÜSİAD Başkanı Bilal Saygılı tarafından yaptırıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, caminin açık ve kapalı mekanlarında toplam 10 bin kişinin ağırlanacağını bildirdi.