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    16.12.2019 - 07:50 |

    Acısız ameliyat thermal welding

    Sıklıkla yapılan bademcik alma operasyonlarında kullanılan son yöntemler hem doktorların hem de hastaların yüzünü güldürüyor. Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, “Uygulanan ısı ve basınç, kanama riskini en aza indiriyor” dedi

    Acısız ameliyat thermal welding

    Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu; kalp kapakçığı hastalıkları ve apne gibi komplikasyonlara neden olduğu için dikkatle yaklaşılması gereken hastalıkların arasında yer alıyor.
    Bademcik enfeksiyonlarının kronikleşebildiğini ve akut ataklara neden olabildiğini söyleyen Ekol Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, “Romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları, uyku bozuklukları, uyku apnesi ve solunum problemleri görülebilir. Özellikle çocuk yaş grubunda tanı aşamasında aileden alınan bilgiler çok önemli; atakların sıklığı, şiddeti, tıkanıklık bulguları, uykudaki solunum problemleri tanı ve tedavi seçeneğinin belirlenmesini sağlıyor” dedi.

    Ağrı şikâyetine son

    Klasik bademcik ameliyatları ve thermal welding sistemiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, “Klasik bademcik ameliyatı genel anestezi altında, bademciklerin, kapsülüyle birlikte diseksiyon yöntemi ile çıkarılması şeklinde yapılıyor. Bademcikler kan dolaşımı fazla olan dokulardır. Bu yüzden ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimali var. Thermal welding yönteminde ise temel prensip, damarsal yapılara termal enerjinin direkt olarak aktarılması yoluyla kanama kontrolünün ve beraberinde dokularda ayrışmanın sağlanmasıdır. Thermal welding, operasyon esnasında ısı enerjisi ile ameliyat alanında kanama kontrolü sağlanır ve daha sonraki dönemde doku iyileşmesi de hızlanır. Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, ameliyat süresini ve anestezi süresini önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca, ameliyat sonrası yaklaşık 10 gün kadar süren ağrı şikâyeti de önemli ölçüde azalıyor
    2004’te başladı
    Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, “Bademcik ameliyatında kullanılan tüm tekniklerin ortak özelliği, ameliyat sonrası görülen ağrı ve kanama riskidir. Bademcik ameliyatları sonrası hastaların daha konforlu olması için geliştirilen thermal welding sistem (TWS), ilk kez 2004 yılında ABD’dekullanıldı”dedi.

    Ameliyat gerektiren durumlar

    Tıkayıcı belirtiler, uyku ile ilgili solunum problemleri, bademcik apsesi, yılda ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme, romatizmal ateş, kalp kapakçık hastalığı, böbrek rahatsızlığı.

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