Ada, 2021’de rekor kıracak

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kuşadası’na 2021’de kruvaziyer turizmi aracılığıyla 750 bin kişinin gelmesini beklediklerini, bunun da ilçe için bir rekor olduğunu belirtti. DTO İzmir Şubesi kasım ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, Türkiye’de turizm anlamında güzel gelişmeler yaşandığını söyledi. Türkiye’nin turizmde rekorlar kırdığı yılda İzmir’in 1 milyon 150 bin turist ağırladığına işaret eden Öztürk, rakamı artırmak için gayret sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İzmir’e iki sefer

Kruvaziyer turizmiyle ilgili önemli gelişmeleri yakından takip ettiklerini bu anlamda Kuşadası’na gelen kruvaziyerlerin sektör için olumlu etkilerinin bulunduğunu anlatan DTO Başkanı, şunları söyledi: “2020’de 350’den fazla kruvaziyer bekliyoruz. 2021’de ise sadece Kuşadası 750 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayacak. Eğer bu rakam gerçekleşirse rekor olacak.” Öztürk, İzmir’e de iki kruvaziyer firmasının sefer düzenleme kararı aldıklarını anımsattı, marinaların kendileri için çok önemli olduğunu, bunlarla ilgili yeni projelerin olduğunu vurguladı.