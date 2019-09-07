BİST98.987-1,29EURO6,310,36USD5,710,43ALTIN276,78-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAda halkı, sanata ve sanatçıya doydu
    07.09.2019 - 03:28

    Ada halkı, sanata ve sanatçıya doydu

    Türkiye’nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali, 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar, tatilciler ve müzikseverler ile yeniden buluştu.

    Ada halkı, sanata ve sanatçıya doydu

    Atatürk Bulvarı Kısmet Otel kavşağından başlayan ve karnaval havasında gerçekleşen korteje, CHP milletvekilleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Ada halkı, sanata ve sanatçıya doydu



    Başkan Ömer Günel, “Kuşadası altı gün boyunca sanata ve sanatçıya doyacak” diye konuştu. Türk pop müziğinin efsanelerinden biri olan Alpay gece sonunda davetlilere unutulmaz bir konser verdi. Sevilen parçalarını seslendiren 84 yaşındaki ünlü sanatçı, bu yıl Barış Manço Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülünü ise bu akşma yapılacak final gecesinde alacak. Festivale; Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramada, Corendon, Setur Marina ve Scala Nuova sponsor oldu.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
    daha fazla video için
    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

    Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

    Ayetel Kürsi Türkçe meali! Ayetel Kürsi okunuşu ve faziletleri

    Ayetel Kürsi Türkçe meali! Ayetel Kürsi okunuşu ve faziletleri

    Evde kanlar içerisinde bulunmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı

    Evde kanlar içerisinde bulunmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı

    Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

    Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

    Sıradaki Haber