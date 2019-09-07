Ada halkı, sanata ve sanatçıya doydu

Atatürk Bulvarı Kısmet Otel kavşağından başlayan ve karnaval havasında gerçekleşen korteje, CHP milletvekilleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.









Başkan Ömer Günel, “Kuşadası altı gün boyunca sanata ve sanatçıya doyacak” diye konuştu. Türk pop müziğinin efsanelerinden biri olan Alpay gece sonunda davetlilere unutulmaz bir konser verdi. Sevilen parçalarını seslendiren 84 yaşındaki ünlü sanatçı, bu yıl Barış Manço Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülünü ise bu akşma yapılacak final gecesinde alacak. Festivale; Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramada, Corendon, Setur Marina ve Scala Nuova sponsor oldu.