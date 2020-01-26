26.01.2020 - 00:04 |
Ada, Mumcu ile Okkan’ı yaşattı...
Gazeteci yazar Uğur Mumcu ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken katledilen Ali Gaffar Okkan, ölüm yıldönümlerinde Kuşadası’nda anıldı.
Başkan Ömer Günel, “Uğur Mumcu ile Okkan ülkemizin aydınlanması için emek harcamış değerli insanlardı” diye konuştu.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.