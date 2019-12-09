Ada rüzgarı esti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde Travel Turkey 2019 İzmir’de açılan Aydın destinasyon standı, fuar boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Kuşadası ile birlikte Aydın’ın Didim, Nazilli, Germencik, Yenipazar ve Çine ilçelerinin de tanıtımlarının yapıldığı standı, ilk gün 7 binin üzerinde sektör temsilcisi ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Fuarda Aydın destinasyonunu en iyi şekilde tanıtacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.