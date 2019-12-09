09.12.2019 - 07:50 |
Ada rüzgarı esti
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu yıl Aydın Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ve diğer ilçe belediyelerimizin de katılımı ile 220 metrekarelik bir tanıtım alanında Aydın destinasyonunu ziyaretçilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Mutluyuz” diye konuştu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde Travel Turkey 2019 İzmir’de açılan Aydın destinasyon standı, fuar boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
Kuşadası ile birlikte Aydın’ın Didim, Nazilli, Germencik, Yenipazar ve Çine ilçelerinin de tanıtımlarının yapıldığı standı, ilk gün 7 binin üzerinde sektör temsilcisi ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Fuarda Aydın destinasyonunu en iyi şekilde tanıtacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.