30.12.2019 - 00:02 |
Ada, yeni yıla partiyle girecek
Kuşadası 2020’ye, belediyenin düzenleyeceği etkinliklerle girecek. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kar küresi kurulacak. g
Başkan Ömer Günel, “Umutların yeşereceği, sevinçlerin ve mutlulukların çoğalacağı yeni yılın tüm ülkemize ve insanlığa mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” dedi.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.