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    HaberlerEgeAda’da bayram hazırlıkları
    04.08.2019 - 00:39

    Ada’da bayram hazırlıkları

    Ada’da bayram hazırlıkları

    Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara devam ediyor. Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı’da kurban satış ve kesim alanlarını belirleyen belediye, bayramda kesim hizmeti verecek. Hayvanların kesimi profesyonel kasaplar tarafından Kuşadası ve Davutlar’da yer alan belediyeye ait mezbahalar Güzelçamlı Mahallesi’nde belirlenen kesim alanında yapılacak. Kuşadası Kaymakamlığı Kurban Kesim Komisyonu’nun belirlediği alanlar dışında kurban kesimi yapılmaması içinse Kuşadası Belediyesi ekipleri bayram boyunca görev başında olacak. Kuşadası-İzmir karayolu üzerinde bulanan Deve Güreşi Arenası ile Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde belirlenen noktalarda kurulan kurban satış noktalarında, sağlık raporları denetimi ve sağlık kontrolleri Kuşadası Belediyesi Veterinerleri tarafından yapılan büyük ve küçükbaş hayvanlar satılıyor.

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