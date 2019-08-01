BİST102.082-0,59EURO6,200,22USD5,59-0,03ALTIN253,97-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAda’da kentsel dönüşüm...
    01.08.2019 - 01:09

    Ada’da kentsel dönüşüm...

    Ada’da kentsel dönüşüm...

    Kuşadası Belediyesi, çarpık yapılaşmanın önüne geçmek, metruk haldeki ve risk altındaki yapıları ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın önünü açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm için başvuruda bulunan vatandaşların taleplerini en kısa süre içerisinde değerlendirmeye alan Yapı Kontrol Müdürlüğü, riskli yapıların tespiti ve yıkımı aşamasında titizlikle çalışıyor. Son olarak İkiçeşmelik Mahallesi 613 Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın yıkım işlemi tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşti. Aynı bölgede bulunan 3 bina daha tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından en kısa sürede yıkılacak.

    Bir gölet faciası dahaSamsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
    daha fazla video için
    Kurtarılmaya çalışılan "inatçı" kedi yakalandıİskenderun ilçesinde çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kediyi şehir dışından çağrılan vatandaş yakaladı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

    2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

    Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

    Bir gölet faciası daha! Akraba olan 3 çocuk boğuldu

    2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

    2019 YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

    Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

    Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayının önemi nedir? 2019 Aşure günü...

    Sıradaki Haber