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    HaberlerEgeAda’da kıyılar tertemiz oldu
    22.09.2019 - 01:41 |

    Ada’da kıyılar tertemiz oldu

    Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası kapsamında Kuşadası sahilleri temizlendi

    Ada’da kıyılar tertemiz oldu

    Dünyada 100’ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, Kuşadası Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliği ile Kuşadası’nda yapıldı. Egeport Kuşadası Limanı, Setur Kuşadası Marina, Kuşadası Belediyesi temizlik ekipleri, TEMA Vakfı, Adviye-Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji, İstek Okulları, Kuşadası’ndaki sivil toplum kuruluşları ve mavi bayraklı otellerin yer aldığı kıyı temizliğinde 219 kilogram atık toplandı.

    Çoğunluğu öğrenci

    Çoğunluğu öğrenci olan gönüllüler, Engelsiz Plajı’ndan Atatürk Meydanı’na kadar olan sahildeki atıkları tek tek topladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

     

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