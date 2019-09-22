Ada’da kıyılar tertemiz oldu

Dünyada 100’ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası, Kuşadası Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliği ile Kuşadası’nda yapıldı. Egeport Kuşadası Limanı, Setur Kuşadası Marina, Kuşadası Belediyesi temizlik ekipleri, TEMA Vakfı, Adviye-Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bahçeşehir Koleji, İstek Okulları, Kuşadası’ndaki sivil toplum kuruluşları ve mavi bayraklı otellerin yer aldığı kıyı temizliğinde 219 kilogram atık toplandı.

Çoğunluğu öğrenci

Çoğunluğu öğrenci olan gönüllüler, Engelsiz Plajı’ndan Atatürk Meydanı’na kadar olan sahildeki atıkları tek tek topladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.