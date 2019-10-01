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    HaberlerEgeAda’da zafer Vakıfbank’ın
    01.10.2019 - 01:12 |

    Ada’da zafer Vakıfbank’ın

    Ada’da zafer Vakıfbank’ın

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası’nda 3’te 3 yapan Vakıfbank, şampiyon oldu. Uğur İnan Spor Salonu’nda 3 gün süren turnuvada ev sahibi Aydın BŞB. ikinci, Alman ekibi Schweriner üçüncü, Yunan takımı Olympiakos ise dördüncü sırayı aldı. Organizasyondan elde edilen gelir Kuşadası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ne bağışlandı. Düzenlenen ödül töreninde takımlar kupalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk’ün elinden aldı.

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
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    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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