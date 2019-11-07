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    HaberlerEge HaberleriAda’daki tüm canlardan sorumluyuz
    07.11.2019 - 07:50 |

    Ada’daki tüm canlardan sorumluyuz

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokaktaki can dostlarla ilgili faaliyet yürüten Animal Resque ve Sunny Days For Animals derneklerine plaket verdi.

    Ada’daki tüm canlardan sorumluyuz

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokaktaki can dostlarla ilgili faaliyet yürüten Animal Resque ve Sunny Days For Animals derneklerine plaket verdi. Haybulans’ın müdahalede bulunduğu ve durumu ağır olan sokak hayvanlarının tedavisine destek sunan dernek temsilcilerine teşekkür eden Günel, “Bildiğiniz gibi biz göreve gelirken “Kuşadası’nda yaşayan bütün canlılardan sorumluyuz” demiştik. Çalışmalarımız sırasında bizlerin yanında olan, gerek fikir ve önerileri ile bizleri yönlendiren, gerekse de sundukları maddi-manevi destek ile çok değerli bir katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, Animal Resque ve Sunny Days for Animals nezdinde bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

    Atık bedellerinde düzenleme

    Kuşadası Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından tahsil edilerek Kuşadası Belediyesi’ne aktarılan katı atık ücretlerinin bundan böyle Kuşadası Belediyesi tarafından toplanmasına karar verildi. Başkan Günel, “Bu bedeli mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki taksit halinde almayı planlıyoruz” dedi.

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