Ada’dan İtalya’ya turizm köprüsü

İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Kuşadası’nı ziyaret etti, iki ülke arasındaki turizm bağlarının güçlendirilmek için yapılacak işbirliği konuşuldu.

İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti, turizm bağlarının güçlendirilmesi konusu konuşuldu. Ada ile ilişkilerin artacağını belirten Giorgio, “İtalyanca dil eğitimi kurslarının açılması için İzmir İtalyan Dostluk Derneği koordinesinde çalışmalarımız var. İlçede kurulacak bu eğitim merkeziyle gerek istihdam gerekse turizm alanındaki işbirliğimiz güçlenerek artacaktır. Kruvaziyer turizminin de önceki yıllardaki seviyelere çıkması için girişimlerimiz devam ediyor. Ayrıca Kuşadası ile turizm fuarlarımızda da işbirliği sağlayabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Günel de, “Kuşadası ve İtalya arasında bir turizm köprüsü kurulması için talep edilen tüm konularda işbirliği içinde olacağız” dedi.

Kruvaziyer vurgusu

Kruvaziyer turizmin önemine vurgu yapan Günel, “Akdeniz’deki en önemli limanlardan birisine ev sahipliği yaptığını biliyoruz. İtalya ve İzmir arasında direkt uçuşların da başlatılması için ulaştırma otoritelerine baskı yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Özellikle arkeoloji ve sualtı ihtisas fuarlarına katılım sağlayacağız” ifadesini kullandı.