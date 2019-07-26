BİST102.045-1,37EURO6,370,04USD5,710,07ALTIN259,22-0,94
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAda’dan İtalya’ya turizm köprüsü
    26.07.2019 - 01:40

    Ada’dan İtalya’ya turizm köprüsü

    Ada’dan İtalya’ya turizm köprüsü

    İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Kuşadası’nı ziyaret etti, iki ülke arasındaki turizm bağlarının güçlendirilmek için yapılacak işbirliği konuşuldu.

    İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti, turizm bağlarının güçlendirilmesi konusu konuşuldu. Ada ile ilişkilerin artacağını belirten Giorgio, “İtalyanca dil eğitimi kurslarının açılması için İzmir İtalyan Dostluk Derneği koordinesinde çalışmalarımız var. İlçede kurulacak bu eğitim merkeziyle gerek istihdam gerekse turizm alanındaki işbirliğimiz güçlenerek artacaktır. Kruvaziyer turizminin de önceki yıllardaki seviyelere çıkması için girişimlerimiz devam ediyor. Ayrıca Kuşadası ile turizm fuarlarımızda da işbirliği sağlayabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Günel de, “Kuşadası ve İtalya arasında bir turizm köprüsü kurulması için talep edilen tüm konularda işbirliği içinde olacağız” dedi.

    Kruvaziyer vurgusu

    Kruvaziyer turizmin önemine vurgu yapan Günel, “Akdeniz’deki en önemli limanlardan birisine ev sahipliği yaptığını biliyoruz. İtalya ve İzmir arasında direkt uçuşların da başlatılması için ulaştırma otoritelerine baskı yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Özellikle arkeoloji ve sualtı ihtisas fuarlarına katılım sağlayacağız” ifadesini kullandı.

    Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir'de, Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak valizlere konulmuş cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındıAmasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Otomobille gelip evinin önünde öldürdüler

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Samsun'da damat dehşeti! Kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    Meteoroloji yeni hava durumunu yayımladı! Yurt genelinde hava sıcak ama...

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    YKS son tercih günü ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 YKS tercih robotu

    Sıradaki Haber