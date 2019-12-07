‘Adam gibi’ dendiği zaman tepki verin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 85. yıldönümü nedeniyle kentin yönetiminde söz sahibi kadınlarla bir araya geldi. Soyer, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’na, eşit temsiliyet sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç’ın öncülüğünde gönderilecek olan mektuba ilk imzayı attı. Başkan Soyer, “Size ‘adam gibi’ dendiğini duyduğunuz zaman tepki verin. ‘Kadın gibi çalışkan’ dedirtin. Bu hikaye önce bu dilin değişmesiyle başlayacak. Bu dil hakim olduğu müddetçe ne kamusal alanda ne de siyasette kadının varlığı artmayacak” dedi.