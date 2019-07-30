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    HaberlerEgeAda’nın vitrini değişiyor
    30.07.2019 - 01:19

    Ada’nın vitrini değişiyor

    Ada’nın vitrini değişiyor

    Kuşadası Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırıyor, mevcutları estetik bir görünüme kavuşturuyor, potalara ses çıkarmayan cam panyalar yerleştiriliyor.

    Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçeye yeni park alanları kazandırırken diğer bir yandan da mevcutları estetik bir görünüme kavuşturuyor. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’ndan başlamak üzere merkezi noktalara yerleştirilen ahşap saksılı çiçekler de beğeniyle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ada’nın geçmiş yıllar itibariyle eskimiş bir vitrine sahip olduğunun altını çizdi, “Vitrini olmayan mağaza iş yapamaz. Bu bilinçle Kuşadası’nın çehresini değiştirmemiz lazım. Kuşadası’na gelen misafirlerimizi tertemiz caddelerimiz, pırıl pırıl parklarımız ve görsel zevki yüksek peyzajımızla karşılamalıyız” ifadesini kullandı.

    Gürültü kirliliğine son

    Başkan Günel, “Üç buçuk ayda 70 parkın bakımını tamamladık. Zemin yenilemesi, temizlik, peyzaj düzenlemesi, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra çocuk oyun gruplarının, spor aletlerinin ve dinlenme alanlarının bakımları da periyodik olarak yapılıyor” diye konuştu.

    Ekipler, basketbol sahalarında da potanın çember dışında kalan dörtgen bölümüne ses çıkarmayan akrilik malzemeden imal edilmiş cam panyalar yerleştiriyor. Şu ana kadar dört parka monte edilen ses çıkarmayan potalarla gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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