Adaya yüzüp bayrak açtılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, bir engelli sporcunun da olduğu 140 kişi, sahilden bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası’na yüzdü. Yüzücülere sürat tekneleri ve jet-skiler de eşlik etti. Parkurda zorlanan bazı yüzücüler, sahil güvenlik botlarına alındı. Adaya çıkanlar Türk bayrağı açtı. Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak hem de engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla Çelebi Adası’na yüzdüklerini ifade etti. l MUĞLA AA