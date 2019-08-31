BİST96.7180,84EURO6,42-0,55USD5,840,02ALTIN285,46-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeAdaya yüzüp bayrak açtılar
    31.08.2019 - 02:50

    Adaya yüzüp bayrak açtılar

    Adaya yüzüp bayrak açtılar

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, bir engelli sporcunun da olduğu 140 kişi, sahilden bin 200 metre uzaklıktaki Çelebi Adası’na yüzdü. Yüzücülere sürat tekneleri ve jet-skiler de eşlik etti. Parkurda zorlanan bazı yüzücüler, sahil güvenlik botlarına alındı. Adaya çıkanlar Türk bayrağı açtı. Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak hem de engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla Çelebi Adası’na yüzdüklerini ifade etti. l MUĞLA AA

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
    daha fazla video için
    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

    Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'ne atama

    Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'ne atama

    Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

    Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

    Emniyet o paylaşım sonrası harekete geçti! Twitter'da bir kız çocuğuna ait...

    Emniyet o paylaşım sonrası harekete geçti! Twitter'da bir kız çocuğuna ait...

    Sıradaki Haber