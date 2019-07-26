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    HaberlerEgeAdaylar, sorularına yanıt alabilecek
    26.07.2019 - 01:27

    Adaylar, sorularına yanıt alabilecek

    Adaylar, sorularına yanıt alabilecek

    İzmir Ekonomi Üniversitesi, üniversite adaylarının bölümler hakkında detaylı bilgi alması için ‘Dekanlarımızla Tercih Masası’ programını başlattı. Moderatörlüğünü, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun yaptığı, Kampüs İzmir’de yer alan stüdyolarda gerçekleştirilen programla adaylar, sorularını yöneltebilecek.

    Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir'de, Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak valizlere konulmuş cesedi bulundu.
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    Tedavisi yapılan "Çayır delicesi" doğaya salındıAmasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra tedavi edilen 4 Çayır delicesi kuşu doğaya salındı.
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