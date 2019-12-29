29.12.2019 - 00:02 |
Adı parkta yaşayacak
ORDU’da genç yaşında canice işlenen cinayete kurban giden balerin Ceren Özdemir’in adı, Çiğli Balatçık’taki parka verilecek. Başkan Utku Gümrükçü, “Kadına yönelik şiddet ve cinayetler son bulsun” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.