17.11.2019 - 01:30 |
Adı yaşayacak
Çiğli Belediyesi, Evka 2 Mahallesi’nde yer alan parka, halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in ismini verdi.
Büstünün açılışı ise sanatçının oğlu Ali Mahzuni’nin de katılımıyla yarın gerçekleşecek.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.