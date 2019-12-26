Adım Adım İzmir derbisine

TFF 1. Lig’de bu hafta İzmir derbisi heyecanı yaşanıyor. Kentin iki temsilcisi Ekol Göz Menemenspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. İki ekip için de önem taşıyan maçta ev sahibi konumundaki kırmızı lacivertliler tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için, sarı lacivertliler ise zirveye bir adım daha yaklaşmak için ter dökecek. Oynadığı 16 maçta 15 puan toplayan Altınordu, düşme hattının 3 puan önünde 14. sırada yer alıyor. Son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakalayan ligin yeni ekibi Menemenspor ise 28 puana ulaşıp 2. sıraya yükselerek hedefini Süper Lig olarak belirledi.

‘Kazanmak istiyoruz’

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Menemen’in başarısını takdir ettiklerini belirtti, “Bulundukları yeri hak eden bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanarak devre arasına alt sıralardan uzaklaşmış bir şekilde girmek istiyoruz” dedi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci de 3 puan hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. Altınordu’nun iyi futbolunu puan tablosuna yansıtamadığını ifade eden genç teknik adam, “Biz her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.