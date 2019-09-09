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    HaberlerEgeAdrenalin sevenlerin adresi paraşüt kulesi
    09.09.2019 - 07:50| HANDE NAYMAN DHA

    Adrenalin sevenlerin adresi paraşüt kulesi

    Fuarda adrenalin tutkunları paraşüt kulesine koşuyor. Mogambo Geceleri, usta isimleri ağırlıyor. Caddeler, gösterilerle renkleniyor

    Adrenalin sevenlerin adresi paraşüt kulesi

    Bu yıl 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, Türk Hava Kurumu’nun paraşüt kulesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Adrenalin tutkunu gençlerin ilgi odağı haline gelen kuleden günde ortalama 100-150 atlayış yapılıyor. Paraşüt atlayışını yapacak olanlar, görevlilerin gözetiminde 48 metre yükseklikten kendilerini aşağı bırakıyor.
    Bir atlayış 20 lira
    Bu yıl da talebin fazla olduğunu söyleyen Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi Başkanı Hasan Çingil, “Günler geçtikçe paraşüt kulesine olan ilginin daha artacağını düşünüyoruz. Saat 17.00’den 24.00’e kadar atlayışlarımız sürüyor. Paraşütle atlama deneyimini yaşamak isteyenler için ücretler 20 lira. Herkesi bekliyoruz” dedi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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