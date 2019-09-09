09.09.2019 - 07:50| HANDE NAYMAN DHA
Adrenalin sevenlerin adresi paraşüt kulesi
Fuarda adrenalin tutkunları paraşüt kulesine koşuyor. Mogambo Geceleri, usta isimleri ağırlıyor. Caddeler, gösterilerle renkleniyor
Bu yıl 88. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, Türk Hava Kurumu’nun paraşüt kulesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Adrenalin tutkunu gençlerin ilgi odağı haline gelen kuleden günde ortalama 100-150 atlayış yapılıyor. Paraşüt atlayışını yapacak olanlar, görevlilerin gözetiminde 48 metre yükseklikten kendilerini aşağı bırakıyor.
Bir atlayış 20 lira
Bu yıl da talebin fazla olduğunu söyleyen Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi Başkanı Hasan Çingil, “Günler geçtikçe paraşüt kulesine olan ilginin daha artacağını düşünüyoruz. Saat 17.00’den 24.00’e kadar atlayışlarımız sürüyor. Paraşütle atlama deneyimini yaşamak isteyenler için ücretler 20 lira. Herkesi bekliyoruz” dedi.
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