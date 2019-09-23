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    HaberlerEgeAfrika kapıları Ege’ye açılıyor
    23.09.2019 - 07:50 |

    Afrika kapıları Ege’ye açılıyor

    Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) değişen küresel dengelerden etkilenen dünya ticaretinde, İzmirli sanayiciye yol göstermek için, Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi toplantısı düzenliyor.

    Afrika kapıları Ege’ye açılıyor

    Yaşanan belirsizlik atmosferinde uluslararası işbirliği imkanları ve pazar ağının genişletmeyi amaçlayan EBSO, 64 farklı sektörden meslek komitesi üyeleriyle yarın bir araya gelecek. Gabon, Zambiya ve Güney Afrika büyükelçileri ile Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu ve DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın’ın da katılacağı toplantıda, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Ekonomiye Küresel ve Ulusal Bakış konulu sunum yapacak.

    Yatırım olanakları

    Ardından Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ülkelerine ilişkin yatırım olanaklarını anlatacak. Taşkın is, yükselen Afrika’nın sunduğu fırsatları ve Afrika ile iş yapma kültürüne ilişkin anahtar bilgileri ile uzun yıllara dayanan deneyimlerini paylaşacak.

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