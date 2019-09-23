Afrika kapıları Ege’ye açılıyor

Yaşanan belirsizlik atmosferinde uluslararası işbirliği imkanları ve pazar ağının genişletmeyi amaçlayan EBSO, 64 farklı sektörden meslek komitesi üyeleriyle yarın bir araya gelecek. Gabon, Zambiya ve Güney Afrika büyükelçileri ile Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu ve DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın’ın da katılacağı toplantıda, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Ekonomiye Küresel ve Ulusal Bakış konulu sunum yapacak.

Yatırım olanakları

Ardından Gabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ülkelerine ilişkin yatırım olanaklarını anlatacak. Taşkın is, yükselen Afrika’nın sunduğu fırsatları ve Afrika ile iş yapma kültürüne ilişkin anahtar bilgileri ile uzun yıllara dayanan deneyimlerini paylaşacak.