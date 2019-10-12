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    HaberlerEgeAfrin Gazisi Yunus Emre Işık’a rozet
    12.10.2019 - 00:36 |

    Afrin Gazisi Yunus Emre Işık’a rozet

    Afrin Gazisi Yunus Emre Işık’a rozet

    Akhisar Hava Meydan Komutanı Hava İstihkâm Albay Mehmet Şahin, Afrin Gazisi Yunus Emre Işık’a malul gazilik rozetini takdim etti. Özel Kuvvetler’de İstihbarat ve Harekât Uzmanı olarak görev yaparken Şubat 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev başında gazi olan Uzman Çavuş Işık; babası İsmail Hakkı Işık, annesi Fadime Işık, abisi Mustafa Işık ve yengesi Ayten Işık’ın katıldığı törende gururlu olduğunu söyledi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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