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    Haberler Ege HaberleriAğları ilmek ilmek örüyorlar
    21.11.2019 - 02:15 |

    Ağları ilmek ilmek örüyorlar

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde ev işlerinden arta kalan zamanlarında eşleriyle balığa çıkıp ağları tamir eden kadınlar görenlerin ilgisini çekiyor.

    Ağları ilmek ilmek örüyorlar

    Gündoğan Mahallesi’nde bazı kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunmak için balıkçı eşlerine destek oluyor.

    Kadınlar, ev işlerini bitirip hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra ağ tamiri için limana geliyor. Kadınlardan iki çocuk annesi Şengül Akdaş (48), eşine destek olmak için ev işlerini bitirir bitirmez limana koştuğunu söyledi, “Akşam örgü yapıyorum, gündüz inek bakıyorum, boş zamanlarımda da ağları yapıyorum” dedi.

    ‘Güç veriyor’

    Balıkçı Mustafa Akdaş da, “Eşimin yardım etmesi bana güç veriyor. O olmazsa bu işten ekmek yiyemeyiz, kendimizi toparlayamayız” diye konuştu. Limanda hem balık satışı yapan hem de ağ tamir eden Emine Özçelik ise, “Bu işi severek yapıyorum ve iki kızıma da öğrettim. Ağ tamir etmek zor iştir ama alışınca kolay geliyor. Eşleriyle balığa giden çok kimse kalmadı. Sabah 03.00 veya 04.00’te kalkıyorum” ifadesini kullandı.

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