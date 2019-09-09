Agro turizmin merkezi olacak

Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Karaova-Der tarafından düzenlenen 5. Karaova Bağbozumu Şenliği, renkli görüntülerle başladı. Bodrum halkının yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, asma yapraklarından yapılan açılış kurdelesi, budama makaslarıyla kesildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu topraklar yüz yıllardır çiftçilikle uğraşan insanların topraklarıdır. Bundan sonrada bu şekilde kalarak gelecek nesillere aktarılması ve Karaova’ya dikkat çekmek için bu etkinliklere çok önem veriyoruz. Bağbozumu Şenliği’ni bugüne kadar canla başla buralara kadar taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Bizler bunu daha da geliştirerek Karaova’yı bir agro turizm merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi. Etkinlikte, Karaova’nın kadınlarından oluşan halkoyunları grubu gösteri sundu. Köklü Kuyu Çocuk Korosu, seslendirdiği şarkılarla programa renk kattı. Mustafa Kallem Parkı içinde kurulan stantları tek tek dolaşan, alışveriş yapan protokol üyeleri daha sonra Karaova’da bulunan üzüm bağlarını ziyaret etti.

Eserler engelliler için satışa çıkarıldı

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’nın eskiyen minibüsünün değiştirilmesine kaynak sağlamak için Bodrum Golf ve Tenis Kulübü’nde müzayede düzenlendi. Bodrum Belediyesi’nin ve Bodrum Golf ve Tenis Klübü’nün sponsorluğunu üstlendiği gecede, ünlü müzayedeci Uğur Batur, birbirinden değerli 70 parça eserini ve Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı çocuklarının seramik ve mozaik atölyelerinde ürettiği ürünleri satışa sundu.

63 parça eserin sahiplerini bulduğu gecede konuşan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, “Vakfımız 23 yıldan bu yana 180 engelliye, yüksek standartlarda özel eğitim, rehabilitasyon, fizyoterapi hizmetleri veriyor” dedi. Gecede, eskiyen minibüsün bir yıllık yakıt giderini Fikret Öztürk üstlendi.