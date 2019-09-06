Ağustos ayında 400 bin ziyaretçi

DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin ağustos ayında 400 bin turisti ağırladığını açıkladı. Yıl sonuna kadar 3 milyonu hedeflediklerini belirten Şen, “Bu rakamı daha da yukarı taşıyacağız, çalışmalara başladık. Eylül ve ekim aylarında da yoğunluk bekliyoruz” dedi.