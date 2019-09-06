06.09.2019 - 02:00
Ağustos ayında 400 bin ziyaretçi
DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin ağustos ayında 400 bin turisti ağırladığını açıkladı. Yıl sonuna kadar 3 milyonu hedeflediklerini belirten Şen, “Bu rakamı daha da yukarı taşıyacağız, çalışmalara başladık. Eylül ve ekim aylarında da yoğunluk bekliyoruz” dedi.
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.