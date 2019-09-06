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    HaberlerEgeAğustos ayında 400 bin ziyaretçi
    06.09.2019 - 02:00

    Ağustos ayında 400 bin ziyaretçi

    Ağustos ayında 400 bin ziyaretçi

    DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin ağustos ayında 400 bin turisti ağırladığını açıkladı. Yıl sonuna kadar 3 milyonu hedeflediklerini belirten Şen, “Bu rakamı daha da yukarı taşıyacağız, çalışmalara başladık. Eylül ve ekim aylarında da yoğunluk bekliyoruz” dedi.

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