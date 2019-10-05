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    HaberlerEgeAhşap daha güvenli
    05.10.2019 - 02:23 |

    Ahşap daha güvenli

    2003 yılında Edremit’te kurulan, şu an 4 bin metrekarelik fabrikasında 40 kişilik uzman kadrosuyla hizmet veren Osmanlı Ahşap, doğa dostu ve güvenli prefabrik yapılar üretiyor.

    Ahşap daha güvenli

    Kişiye özel tasarımlarıyla müşteri memnuniyetine odaklandıklarını belirten Osmanlı Ahşap’ın kurucusu İsmail Demirdağ, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ve ahşap yapı kullanımının çok daha yaygın olması gerektiğini söyledi. Tek katlı ve çok katlı ahşap ev seçeneklerinin yanı sıra ahşap turistik tesis de inşa edebildiklerini söyleyen Demirdağ, şöyle konuştu:

    ‘Geç yanıyor’

    “Bir metrekarelik köpek kulübesinden bin metrekarelik kafeteryaya kadar çeşitli boyutlarda ahşap yapı inşa edebiliyoruz. Ahşap yapılar, depreme dayanıklıdır, yangında diğer yapı malzemelerinden 1-2 saat daha geç yanar. Ayrıca lifli bir materyal olması nedeniyle güneş ışınları ve sert hava koşullarında zarar görmez. Ahşap yapılar inşa edilirken temeli, taş ve toprak ile yalıtılır” diye konuştu.

     

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