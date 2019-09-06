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    HaberlerEgeAileler dikkat!
    06.09.2019 - 02:00

    Aileler dikkat!

    Aileler dikkat!

    Medical Park İzmir Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Klinik Psikolog Dilek Gülveren, çocuklarda okul korkusu oluşmaması için ailelere uyarılarda bulundu. Gülveren, şunları söyledi:

    “Okula başlamadan önce çocukla birlikte okula gidilip gezilmeli. Sınıflar, tuvaletler, kantin gibi yerler çocuğa gösterilmeli. Çocuk okula başlamadan önce gireceği yeni çevre düşüncesi kaygı geliştirecektir. Mümkünse sınıf arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle tanıştırılmalı. Böylelikle okulun ilk günü bildiği bir ortamda kendini güvende hissedecek.” Psikolog Gülveren, okulun ilk günü ayrılma kaygısı yaşayan ve ağlayan çocuğa ‘seni bir ders sonra alacağım’ gibi sözler verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

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