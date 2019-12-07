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    08.12.2019 - 00:07 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Ailesinin her şeyi

    Urla’da yaşayan 17 yaşındaki Deniz Serin, işitme engelli anne ve babasının hem dili hem kulağı oldu. Otobüste, markette, hastanede onlara yardım eden Serin, işaret dilini çevresindekilere de öğretiyor

    Ailesinin her şeyi

    İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Deniz Serin (17), işitme engelli anne ve babasının hem kulağı, hem de dili oldu. Tarık ve Özlem Serin çiftinin kızları Deniz, otobüste, markette, hastanede ve diğer sosyal ortamlarda onlara yardım ediyor. İşaret dilini çevresindekilere de öğreten Deniz, engellilere yönelik etkinliklerde gönüllü görev alıyor.

    Şarkıları çevirdi

    İşitme engelliler için toplu taşıma araçlarında yeterli imkanın bulunmadığına ve herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiğine vurgu yapan Serin, “Ben işaret dilini ailemden öğrendim. Onlara çevirmenlik yapıyorum. Küçükken şarkıları işaret diline çeviriyordum. Her kelimenin karşılığı olmadığı için hep eş anlamlılarını söyleyerek anlaşıyoruz. Mesajlaşırken zorlanıyoruz, fotoğraf atıyoruz birbirimize sürekli. İleride işaret dili ile ilgili bir belge alıp, böyle bir meslek yapmayı düşünüyorum” dedi.Urla Anadolu Lisesi’nde okuyan Serin, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla, öğrencilerin Türkiye’de öldürülen 10 kadını canlandırdıkları Can Kırıkları adlı kısa film çektiklerini kaydetti, “Bu kısa filmi aileme işaret diline çevirdim. Benimle çok gurur duydular” diye konuştu.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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