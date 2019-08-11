AK Parti 18’inci yılını kutladı

Belediye başkanları personelle bayramlaştı; birliktelik ve barış mesajı verildi. En önemlisi yola çıkacak sürücüleri kural ihlali yapmamaları konusunda uyardı.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni, Balçova Kaya Termal Otel’de gerçekleşti. Egedesonsöz’ün haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca İzmir Milletvekili Binali Yıldırım programa canlı yayın ile bağlantı kurdu. Yıldırım, “Uzaktan da olsa sizlerle bayramlaşma fırsatı buldum. Bütün teşkilatımızın, Kurban Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi. Bakan Pakdemirli de, çiftçilere yüzde 48 kar sağlayacaklarını belirtti. Törende, AK Parti, 18’inci yaşını kutladı.