AK Parti, Çeşme’de kamp yapacak

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, önümüzdeki ay Çeşme’de kampa girecek. Yaklaşık 350 partilinin katılacağı kampta 31 Mart yerel seçimleri enine boyuna tartışılacak. Kongre sürecine yönelik fikir alışverişinde bulunulacak, İzmir’de uygulanacak muhalefet şekli de masaya yatırılacak.

İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin büyük önem verdiği, 3 gün sürecek olan kampta 31 Mart yerel seçimleri masaya yatırılacak, kongre süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak. Birçok ilçesinde muhalefette olan AK Parti’nin izleyeceği yol haritası konuşulacak. İl teşkilatı, Ekim 2018’de de Özdere’de kapma girmişti.