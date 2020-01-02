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    02.01.2020 - 07:50 | | CEVDET ŞEN DHA

    AK Parti, Kınık’ta buluştu

    AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Toplantısı Kınık’ta yapıldı.

    AK Parti, Kınık’ta buluştu

    Toplantıda konuşan AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 2020’de hizmete açılacak projeleri anlattı. Doğruer, “Poyracık Mahallemiz’de Aquapark Düğün Salonu ve sosyal tesislerin içinde yer aldığı projemizi önümüzdeki aylarda hizmete açacağız. Delez Yaşam Vadisi ve Kınık Öğretmenevi’ni de yakında hizmete açıyoruz. 75 yataklı öğretmenevinde, bin kişilik toplantı salonu, 24 derslikli halk eğitim merkezi bulunacak. Dündarlı Mahallesi’nde yapımı devam eden Çocuk Köyü’de ailelere nefes aldıracak” diye konuştu.
    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, “Kınık, bugüne kadar iktidar ile yerel yönetimin farklı partilerde olması nedeniyle alamadığı devlet yatırımlarını aldı” dedi. 

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