25.12.2019 - 01:42 |
AK Parti’den tepki geldi
İzmir’de önceki gün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisine AK Parti cephesinden tepki geldi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İzmir’i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor. En temel hizmette Büyükşehir Belediyesi sınıfta kaldı” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, “Renkli hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenseydiniz bugün İzmir’i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız” diye konuştu.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.