BİST113.1530,87EURO6,610,11USD5,950,01ALTIN286,970,97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri AK Parti’den tepki geldi
    ABONE OL
    25.12.2019 - 01:42 |

    AK Parti’den tepki geldi

    İzmir’de önceki gün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisine AK Parti cephesinden tepki geldi.

    AK Parti’den tepki geldi

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İzmir’i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor. En temel hizmette Büyükşehir Belediyesi sınıfta kaldı” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, “Renkli hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenseydiniz bugün İzmir’i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız” diye konuştu.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber