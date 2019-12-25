AK Parti’den tepki geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “İzmir’i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor. En temel hizmette Büyükşehir Belediyesi sınıfta kaldı” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, “Renkli hayaller çizerek popülizmde zirveyi göreceğinize, şehrin şebekesiyle ilgilenseydiniz bugün İzmir’i yağmurlu havada susuz bırakmazdınız” diye konuştu.