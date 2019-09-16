AK Parti’nin anlayışı

Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ve çok sayıda partili katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kırkpınar, “Bu toplantılar Türkiye’yi hak ettiği noktalara taşımayı amaçlayan insanların buluşma noktası. Mahallelerden ilçeye, ilçelerden merkeze ulaşan bir yapı var. Böylece tüm sorunlar hızla çözülüyor” diye konuştu. Demirtaş ise, “Saha çalışmalarına ağırlık veriyor, vatandaşı ziyaret ediyor, talep ve istekleri yerine getiriyoruz. Bize oy veren vermeyen herkesle kucaklaşıyoruz” dedi.