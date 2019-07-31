Akademik-Der’den Karadeniz gezisi

Hitit-Hattiler’den günümüze 18 medeniyetin geçtiği topraklarda inceleme yapan öğretim üyeleri, 8 bin 500 yıla varan geçmişten bırakılan eserlerle günümüzün karşılaştırmasını yapabilecekleri laboratuvara kavuştu. Çorum’da Eti İmparatorluğu’nu, Amasya’da yoğun olarak Selçuklu-Osmanlı’yı araştıran öğretim üyeleri, Milli Mücadele Müzesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanık oldu. İzmirliler, Ferhat’ın aşkı uğruna deldiği dağları gördü.