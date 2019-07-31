Akademik-Der’den Karadeniz gezisi

Hitit-Hattiler’den günümüze 18 medeniyetin geçtiği topraklarda inceleme yapan öğretim üyeleri, 8 bin 500 yıla varan geçmişten bırakılan eserlerle günümüzün karşılaştırmasını yapabilecekleri laboratuvara kavuştu. Çorum’da Eti İmparatorluğu’nu, Amasya’da yoğun olarak Selçuklu-Osmanlı’yı araştıran öğretim üyeleri, Milli Mücadele Müzesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanık oldu. İzmirliler, Ferhat’ın aşkı uğruna deldiği dağları gördü.
27 yaşındaki genç ölüme atladıMalatya'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.