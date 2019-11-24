24.11.2019 - 02:40 |
Aka’lı Ci Grup Buca Serik deplasmanında
TFF 3. Lig 1. Grup’ta son olarak evinde Yeni Orduspor’la 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, bugün yeni teknik direktörü Ersin Aka yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Sarı lacivertliler deplasmanda Serik Belediyespor’un konuğu olacak. Serik İsmail Oğan Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Celal Bayraklı yönetecek. Sarı lacivertliler deplasmanda kazanarak taraftarının yüreğine su serpmek istiyor.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.